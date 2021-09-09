الرباح: لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارثية
هبة بريس - الرباط
علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، عن الهزيمة المدوية لحزب بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقال الرباح في توضيح نشر على الموقع الرسمي للحزب “لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارتية. لو احتسبنا فقط الأعضاء والمتعاطفين وأسرهم والأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض الموظفين الذين جربونا وبعض المقتنعين بعملنا وجهدنا ونزاهتنا، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز”.
وأضاف بالقول “سأبقى على العهد دائما لذلك أدعوكم إلى المزيد من العمل والتعاون من أجل مدينتنا ووطننا من أي موقع كنا فيه. فالمناصب لا تدوم والواجب لا ينقضي بزوالها. وقد تكون الواجبات والتحديات اليوم أكبر مما مضى..سأبقى وفيا للثوابت ملتزما بالمنهج مصرا على الإصلاح متعاونا مع الخيرين كما كنت وأسأل الله أن يحفظ وطننا ويعزه وان تسير مدينتنا دائما نحو الأفضل.”
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لا تجد لها تفسير؟ كذبة أخرى، بل تعرف، لأكم فرطتم في الأمانة و فقرتم الوطن و المواطن و تمدنتم على حساب الشعب، فإلى مزبلة التاريخ يا رقاص و يا القرميد و يا الحثلاني. غيركَم ليسوا أحسن منكم و لكن ليسوا بمنافقين مثلكم. تفو
من أعمى الله بصيرته عمي عن الحق وأذله الله
سوف ترى الفرق بين حكومتكم والحكومة المقبلة ان شاء الله
تفسير واحد هو إلى المزبلة تاريخ و إلى الأبد..
هاذا حصاد ما زرعتموه ولو زرعتم خيرا لحصدتموه ولا كن زرعتم الشر اجمعو محاصلكم االى سلت المهملات
ارضى باللعب أسي الرباح، لما تفوزون الدنيا عندكم “محمدية” ولما تخسرون القضية فيها إن.؟
ونعم الرأي وفقك الله في مهامك حتى تبقى لنصرت الحق وخادما لوطنك
وفقك الله
قديمة السي الرباح ماذا عملت لنا نحن قدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وفي أي يوم ناصرتنا واعترفت بما قدمته هاته الفيية المهمشة مع أن بسببها يسعد المغرب في صحرايه وبساعدهم بني المغرب الحديث.
على ضوء هذه النتائج المحصل عليها اعتقد ان الشعب ارسل عدة اشارات لجميع الاحزاب
ومن ضمنها ان الاحزاب التي تعطي وعود كاذبة للشعب و تستهزؤ به سيكون مصيره الاندحار و العقاب على غرار معاقبة حزب اللاعدلة و اللاتنمية نظرا لما اوصلوا اليه البلاد و الشعب من تخريب و فساد على جميع الاصعدة,
إن عمل وإن جهد و إن نزاهة تتهضر عليها الرباح راكم درتو في الشعب ما بغيتو وأخرها الزيادة في المواد الأساسية الاستهلاكية غير في أسبوع قبل الانتخابات
(لا اجد اي تفسير لما حدث)
هذا خير دليل على عدم قدرة قادة المصباح قراءة وتحليل المعطيات والنتائج لاجل الاستباق الى ايجاد حلول جذرية لما يقع في المجتمع والاكتفاء بالمشاهدة وانتظار مبادرة ملكية.
التفسير واضح وضوح الشمس في يوم جميل زهي بهي ندي
بالعربية بغى يقول ليكم ضبرو على خوكم
الله يلعن اللي مكايحشم…ماعرفينشي علاش گردعوكوم المغاربة هاد المرة ؟؟ يعني أنكم كنتو غايبين فملذات السلطة و ماكنعوش كتسمعو شكاوي المواطني..يا بگاحتك يا أخي..
يجب عليهم وضع الاستقالةالجماعبة بدون تعليق…كانت لديهم 10 سنوات لخدمت الصالح العام…بدون تعليق…
اللي يحسب وحدو يشيطلو .سير تخوي الماء على كرشك.