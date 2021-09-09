عزيز رباح

الرباح: لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارثية

2021-09-09 / 11:23 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، عن الهزيمة المدوية لحزب بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.

وقال الرباح في توضيح نشر على الموقع الرسمي للحزب “لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارتية. لو احتسبنا فقط الأعضاء والمتعاطفين وأسرهم والأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض الموظفين الذين جربونا وبعض المقتنعين بعملنا وجهدنا ونزاهتنا، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز”.

وأضاف بالقول “سأبقى على العهد دائما لذلك أدعوكم إلى المزيد من العمل والتعاون من أجل مدينتنا ووطننا من أي موقع كنا فيه. فالمناصب لا تدوم والواجب لا ينقضي بزوالها. وقد تكون الواجبات والتحديات اليوم أكبر مما مضى..سأبقى وفيا للثوابت ملتزما بالمنهج مصرا على الإصلاح متعاونا مع الخيرين كما كنت وأسأل الله أن يحفظ وطننا ويعزه وان تسير مدينتنا دائما نحو الأفضل.”

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