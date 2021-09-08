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حسابات شخصية ..الاعتداء على مراقب حزب التقدم والاشتراكية من طرف صاحب سوابق بطنجة

2021-09-08 / 1:36 مساءً
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

تعرض مراقب حزب التقدم والاشتراكية ، بمركز التصويت مؤسسة ابن الخطيب بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 8 شتنبر لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف صاحب سوابق عدلية .

سعيد البقالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية، و مرشح باللائحة الجهوية لذات الحزب، قال ان مراقبين تابعين لحزبه تعرضا لاعتداء من طرف ماوصفهم ب”البلطجية” حيث تم نقلهم الى قسمم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

مصادر أمنية أكدت أن الواقعة تمت بعيدا عن مكتب التصويت ، مشيرة أن القضية تتعلق بحسابات شخصية بين المعتدي الملقب “بالغانبا “والضحية الذي كان يهم بالالتحاق بمكتب التصويت كمراقب لحزب التقدم والاشتراكية.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة من طرف المصالح الامنية التي أحالت المعتدي على الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة فيما تم نقل ضحية الاعتداء الى مستشفى محمد الخامس الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية .

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