رجل متواضع و ذو أخلاق راقية.. الشيخ القزابري يتحدث عن خصال عزيز أخنوش
نجلاء مزيان : هبة بريس
كشف الشيخ عمر القزابري عبر آخر خروج إعلامي له مع الإعلامية بشرى الضو، (كشف) عن مجموعة من الخصال التي يتمتع بها رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش.
و أشاد الشيخ المغربي بأخلاق أخنوش و تواضعه و إحسانه لمجموعة من الأشخاص في الخفاء قائلا :” كثيرا من أهل العلم والفضل أخبروه بإحسان أخنوش إليهم في أزمات تخصهم”.
كما نوه باتصال رئيس “ حزب الأحرار” به، بعد “دعاء كورونا الشهير”، ليشكره ويطلب منه الدعاء للوطن و للمغاربة و لجلالة الملك بالحفظ”.
و اختتم حديثه مثنيا على الصفات الحميدة التي يتمتع بها أخنوش خاصة الأدب و التواضع و مساعدته للمحتاجين و كذا مجالسته لأهل العلم و الإحسان إليهم.
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15 تعليقات
أين وزير الأوقاف؟ أليست هذا التملق نوع من الحملات الإنتخابية الهادئة و المستورة. أتركه حتى ينجح و خصص له خطبة من خطب الجمعة. الحلال بين و الحرام بين.
الله يهديك الشيخ. خليك بعيد عن السياسة. بانو أصحاب عمار.
كل شي ولا بالفلوس ا سي القزابري
الله ينعل الذي لا يستحي ،
هل تعلم ياسيد ان هذا الاخناتوش دمر الفلاحة ودمر الهندية المغربية والدلاح وقضى على الفرشة المائية؟
الكيل بمكيالين…..أو افتحوا المجال لجميع الاامة لنشر آرائهم. اولا هذا اسمه اااخنوش منن هك خرجوالها نيشان اوعينوه بلا اضيعت كل هذا المال في مسرحية الحملة “مجرد ملاحظ”.
سيدي الفقيه الموقر والمحترم حبدا لو بقيت في عملك الديني لكي لا يختلط عليك النايل بالحابل، وابتعد عن السياسة والسياسيين لأنها كلها نفاق وخروج عن الدين.
هههههههه ساهلة هذي 2000 درهم تخلي الراجل يشهد الزور
وهل يجوز الإحسان إلى المحتاجين من المال الحرام ايها الفقيه وماذا قال فيه الله تعالى ابق بعيدا،عن شهادة الزور،والله طيب ولا يقبل الا طيبا، أو حتى انت تريد حقك من مال اخنوش،الحرام مالكم كيف،تحكمون ايها الفقهاء الطماعون، اف منك ومن امثالك ولا تجوز الصلاة من،وراءك، ويجب على البيضاويين ان يقاطعوا، مسجدك ويتركوك،تصلي لوحدك
ادخل سوق راسك اشكون اللي سولك على سيرته هذا التملق قبل الانتخابات اشحال باش بعتي الماتش الفقيه
ههههههههههه داز من جهتو باين البلان
خليك اسي الفقيه في الحياد ديالك
نعم ، معروف على اهل القران الاسترزاق على حساب كلام الله يبيعون ويشترون باياته اثمانا كثيرة وقليلة ، أليس هم الذين يحضرون الولائم بدون دعوات وبأعداد وزمالة ، هذا يأتي معه بهذا ووو ، ومن حق الشيخ أن يبدي رأيه كما يشاء (وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)
ونعم الرجال.هذه شهادة حق في شخصية مواطنة أعطت و ما زالت تعطي للوطن و المواطنين دون مقابل
العقل الخرافي الذي يؤمن بالأوهام المقدسة دائما يكون عنده خلل في ميزان الحكم على الاشياء.
اصبحت الجريدة منحازة وبوقا لاخنوش بكم اشتراكم
هذه الصفات الحميدة التي دكرها شيخنا المحترم تتوفر بكل تأكيد في أستاذنا السيد أخنوش.
أنا على علم ممن يترددون عليه ويقولون عنه كل خير.شكرا لشيخنا الدي قال كلمة حق في شخصية جديرة بكل احترام.