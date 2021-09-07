رجل متواضع و ذو أخلاق راقية.. الشيخ القزابري يتحدث عن خصال عزيز أخنوش
نجلاء مزيان : هبة بريس
كشف الشيخ عمر القزابري عبر آخر خروج إعلامي له مع الإعلامية بشرى الضو، (كشف) عن مجموعة من الخصال التي يتمتع بها رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش.
و أشاد الشيخ المغربي بأخلاق أخنوش و تواضعه و إحسانه لمجموعة من الأشخاص في الخفاء قائلا :” كثيرا من أهل العلم والفضل أخبروه بإحسان أخنوش إليهم في أزمات تخصهم”.
كما نوه باتصال رئيس “ حزب الأحرار” به، بعد “دعاء كورونا الشهير”، ليشكره ويطلب منه الدعاء للوطن و للمغاربة و لجلالة الملك بالحفظ”.
و اختتم حديثه مثنيا على الصفات الحميدة التي يتمتع بها أخنوش خاصة الأدب و التواضع و مساعدته للمحتاجين و كذا مجالسته لأهل العلم و الإحسان إليهم.
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25 تعليقات
في الحقيقة السيد أخنوش هو الرجل المنشود لقيادة الحكومة بدون نفاق فاغلب الاحزاب تمت تجربتها دون نتائج تذكر
لا لا ضريف ضريف.
الم تقرأ (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)و(الذين لايشهدون الزور واذا مروا باللغو مرة كراما )
اتحفظ على السب و الشتم الذي تعرض له الشيخ القزابري ، الانتقاد لا يعني الخوض في الأعراض من حق المعلقين ادانة شهادته في حق الفاعل السياسي و الاقتصادي ولكن دون اطلاق العبارات الجارحة و لكن ما ادينه خصوصا هو نشر التعاليق التي تطعن في الدين كتعليق المدعو دودي، هبة برس حرية الراي لا تعني التطبيع في المغرب مع الكفر و الالحاد
يجب على التوفيق ان يتدخل ويعاقبه على هذا التدخل الغير المسؤول ويوقفه عن الامامة