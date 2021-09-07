رجل متواضع و ذو أخلاق راقية.. الشيخ القزابري يتحدث عن خصال عزيز أخنوش

2021-09-07 / 5:00 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

كشف الشيخ عمر القزابري عبر آخر خروج إعلامي له مع الإعلامية بشرى الضو، (كشف) عن مجموعة من الخصال التي يتمتع بها رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش.

و أشاد الشيخ المغربي بأخلاق أخنوش و تواضعه و إحسانه لمجموعة من الأشخاص في الخفاء قائلا :” كثيرا من أهل العلم والفضل أخبروه بإحسان أخنوش إليهم في أزمات تخصهم”.

كما نوه باتصال رئيس “ حزب الأحرار” به، بعد “دعاء كورونا الشهير”، ليشكره ويطلب منه الدعاء للوطن و للمغاربة و لجلالة الملك بالحفظ”.

و اختتم حديثه مثنيا على الصفات الحميدة التي يتمتع بها أخنوش خاصة الأدب و التواضع و مساعدته للمحتاجين و كذا مجالسته لأهل العلم و الإحسان إليهم.

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‫25 تعليقات

  4. اتحفظ على السب و الشتم الذي تعرض له الشيخ القزابري ، الانتقاد لا يعني الخوض في الأعراض من حق المعلقين ادانة شهادته في حق الفاعل السياسي و الاقتصادي ولكن دون اطلاق العبارات الجارحة و لكن ما ادينه خصوصا هو نشر التعاليق التي تطعن في الدين كتعليق المدعو دودي، هبة برس حرية الراي لا تعني التطبيع في المغرب مع الكفر و الالحاد

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