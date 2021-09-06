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الملك محمد السادس

الملك مهنئا أبطال البارالمبياد: “نعتز بما أبنتم عنه من روح تنافسية عالية”

2021-09-06 / 5:32 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقيات تهنئة إلى الأبطال المغاربة المتألقين الذين فازوا، يومي السبت والأحد، بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي احتضنتها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعرب جلالة الملك في برقياته عن أحر تهانئه لكل من الأبطال الأولمبيين أيوب سادني، لفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر، وتحقيقه في الوقت نفسه لرقم قياسي عالمي جديد، وزكرياء الدرهم، لفوزه بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي الجلة، وتحطيمه للرقم القياسي البارالمبي، والأمين الشنتوف الفائز بالميدالية الذهبية لمسابقة الماراتون، محطما في الوقت نفسه الرقم القياسي البارالمبي.

وأشاد صاحب الجلالة، بكل اعتزاز، بما أبان عنه هؤلاء الأبطال من روح تنافسية عالية للظفر، بكل جدارة واستحقاق، بهاته الميداليات التي أسهمت في تعزيز الرصيد الرياضي الوطني الأولمبي المشرف، واثقا أن هذا التتويج سيزيدهم إصرارا وتحديا لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع راية المغرب عاليا في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية.

كما وجه جلالته برقية مماثلة إلى البطل عز الدين النويري، أعرب فيها عن أحر التهاني بمناسبة فوزه بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الجلة، مشيدا بكل اعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي البارالمبي المشرف له وللرياضة الوطنية، ومؤكدا ثقته أن هذا التتويج سيحفزه أكثر لمضاعفة الجهود لتحقيق أفضل الإنجازات.

وعبر جلالته، حفظه الله، عن صادق متمنياته لهؤلاء الأبطال بموصول التوفيق والتألق في مشوارهم الرياضي، مشمولين بسابغ عطف جلالته ورضاه.

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