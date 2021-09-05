بحثا عن مصالحهم الشخصية ..الحموتي يقاضي نازحين من البام بالحسيمة

2021-09-05 / 12:19 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

قرر محمد الحموتي ، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة للانتخابات التشريعية، رفع دعاوى قضائية استعجالية ضد العديد من الوجوه البامية المحلية التي سارعت إلى تغيير ألوانها السياسية وإعلان ترشحها بلوائح ورموز حزبية مغايرة خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المزمع إجراؤها يوم 8شتنبر.

مصادر عليمة أكدت أن الحموتي عبر عن غضبه واستيائه الشديد من مثل هذه الممارسات التي تبخس العمل السياسي وتكرس سخط المواطنين على الأحزاب بل تدفعهم الى العزوف الانتخابي المسيئ لصورة المملكة على المستوى الدولي.

وأرجع الحموتي قراره بمتابعة بعض الأسماء التي غيرت ثوبها بين عشية وضحاها الى كون عدد من المنتخبين هرولوا نحو أحزاب تنتمي للاغلبية الحكومية بحثا عن مصالهحم وبعيدا عن التغيير بدافع المراجعة الايديولوجية، الامر الذي يؤكد ان هؤلاء يباركون السياسات الحكومية المنتهجة بهذا الاقليم بعيدا عن الشعارات التي رفعوها من قبل .

ذات المصادر أردفت أن الحموتي أوضح لمقربيه بأنه ليس ضد حرية تغيير الأفراد لألوانهم وأفكارهم وقناعاتهم السياسية، بل ضد الطريقة العشوائية التي تمت بها هذه العملية، حيث لم يكلف المعنيون أنفسهم عناء الرجوع إلى هيئتهم الحزبية واحترام قوانينها وأنظمتها الداخلية،مما يشكل خرقا لقواعد العمل السياسي المتعارف عليه .

وكشفت مصادرنا أيضا، عن أن الحموتي قد كلف مساعديه بمباشرة الإجراءات القانونية الجاري العمل، عن طريق رفع دعاوى قضائية استعجالية ضد أسماء ولوائح بعينها.

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