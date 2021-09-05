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حركة تدعو لمعاقبة مستعملي المال في الانتخابات

2021-09-05 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

دعت “حركة معا”، المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى التصويت ومعاقبة مستعملي المال في الانتخابات وكذا معاقبة المرشحين الذين تبث فشلهم.

ودعت حركة “معا” في بيان لها، الى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، والتصويت وتجسيد إرادة المواطنين ومشاركتهم المكثفة في عملية الانتخاب، مع العمل على معاقبة “مستعملي المال والمرشحين الذين تبث فشلهم”، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الأكفاء والحاملين هَمّ الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديمقراطي.

وأشارت الحركة، أن دعوات مقاطعة الانتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت “فشلها وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين إليها، باستمرار نفس الاختلالات بل التعايش معها وتقبلها”. مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي للمواطنين يضعهم “أمام امتحان قطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدنا قوته في هذا الاستحقاق، ومحاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهمومنا وأولوياتنا”.

ورصدت الحركة، “استمرار ربط حق التصويت بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، في وقت بلغت رقمنة المعطيات الخاصة بالمواطنين درجة مهمة، مما يحيل على الإمكانية التقنية للتسجيل الأتوماتيكي في اللوائح الانتخابية بمجرد بلوغ سن التصويت القانوني”.

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