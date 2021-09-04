بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

2021-09-04 / 10:27 مساءً
0
هبة بريس- الرياضة

انهزم البطل المغربي بدر هاري أمام منافسه البولوني أركاديوس فروزيك، مساء اليوم السبت، بالضربة القاضية، في إطار النزال الختامي الرئيسي لأمسية “غلوري 78”.

الأمسية التي احتضنتها مدينة روتردام الهولندية، شهدت خسارة البطل المغربي بعد جولة اولى قدم فيها مستوى جيد وأسقط خلالها خصمه البولندي ثلاث مرات.

وكان النجم المغربي بدر هاري، قد انهزم، في آخر ظهور له على حلبات الـ Glory، في دجنبر الماضي، أمام منافسه بينجامان أدغبي، في أحد قاعات مدينة روتيردام، أمام مدرجات فارغة، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الهولندية، نظرا لتداعيات جائحة “كورونا”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما قبل الأخير

الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما…

2021-09-04 / 9:19 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي…

2021-09-04 / 2:06 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي…

2021-09-04 / 12:13 مساءً
Photo of بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

2021-09-04 / 10:33 صباحًا
Photo of بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400 متر

بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400…

2021-09-03 / 1:39 مساءً
Photo of خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

2021-09-03 / 9:55 صباحًا
Photo of المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس…

2021-09-02 / 11:03 مساءً
Photo of رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

2021-09-02 / 4:12 مساءً
Photo of لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما بالبارالمبياد

لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما…

2021-09-02 / 2:28 مساءً
Photo of العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

2021-09-02 / 11:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق