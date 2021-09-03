الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

هبة بريس

وقع المغرب وهنغاريا، اليوم الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الابتكار والتكنولوجيا بهنغاريا.

وتهم هذه المذكرة التعاون في مجال التدريب والتعليم في الصناعة النووية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة وميكلوس ترومبلر، سفير هنغاريا بالمملكة المغربية.

وتهدف مذكرة التفاهم، حسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى تسهيل إقامة تعاون طويل الأمد بخصوص تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية والتعليم والتدريب بين المغرب وهنغاريا، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية ببلادنا.

ومن خلال هذه المذكرة، سيعمل الموقعان معا بشكل وثيق على وضع برامج للتعاون في التدريب والتعليم تهم بالخصوص مجالات تطوير الابحاث الأساسية والتطبيقية والعلوم والتكنولوجيا النووية والإطار القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما ستمكن، حسب الوزارة، من تنمية القدرة الصناعية المحلية من خلال التعاون التجاري بين موردي السلع والخدمات بالبلدين، وتطوير برامج لتبادل الطلبة والأساتذة الجامعيين وخريجي الدكتوراه بين الجامعات المغربية والهنغارية، وذلك بمشاركة معاهد البحث.

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