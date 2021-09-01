صورة تعبيرية

ارتفاع العجز التجاري بـ 17,9% مع نهاية يوليوز الماضي

2021-09-01 / 3:01 مساءً
0
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 117,38 مليار درهم مع نهاية يوليوز، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية ليوليوز الماضي، أنه برسم الأشهر السبعة الأولى من 2021، بلغت الصادرات 174,38 مليار درهم (+23,2 في المائة)، مشكلة بذلك أعلى مستوى تم بلوغه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الواردات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 21 في المائة لتصل 291,76 مليار درهم .

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية سجل تحسنا بنسبة 1,1 نقطة، مستقرا في 59,8 في المائة نهاية يوليوز 2021 .

وحسب النشرة ذاتها، فإن ارتفاع حجم الواردات من السلع يعود إلى صعود المشتريات من كل مجموعات المنتجات الأساسية، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة (+17,75 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+12,08 مليار درهم)، ومعدات التجهيز ( زائد 15 ر8 بالمائة ) ، والمنتجات الطاقية (+7,95 مليار درهم).

وفيما يتعلق بالصادرات من السلع، فإن ارتفاعها هم أغلب القطاعات، خاصة قطاع صناعة السيارات (+38 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (+30,3 في المائة) والنسيج والجلد (+23,7 في المائة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني : استفادة المغرب من الغاز الجزائري ” محدودة “

برلماني : استفادة المغرب من الغاز الجزائري ” محدودة…

2021-08-31 / 8:30 مساءً
Photo of بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية ب3% خلال شهر يوليوز

بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية ب3% خلال شهر يوليوز

2021-08-31 / 5:24 مساءً
Photo of توقيع عقد للتجميع الكامل لهياكل طائرة PC-12 بالدار البيضاء

توقيع عقد للتجميع الكامل لهياكل طائرة PC-12 بالدار البيضاء

2021-08-31 / 3:56 مساءً
Photo of ب18.2 %.. ارتفاع حجم الرواج بميناء أكادير خلال 2020

ب18.2 %.. ارتفاع حجم الرواج بميناء أكادير خلال 2020

2021-08-31 / 12:37 مساءً
Photo of تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي وتراجعه مقابل الأورو

تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي وتراجعه مقابل…

2021-08-29 / 5:04 مساءً
Photo of تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقة بالصين

تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقة بالصين

2021-08-28 / 3:46 مساءً
Photo of شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة

شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة

2021-08-27 / 9:05 مساءً
Photo of تقرير: أداء جيد للموانئ الوطنية خلال سنة 2020 رغم الأزمة

تقرير: أداء جيد للموانئ الوطنية خلال سنة 2020 رغم…

2021-08-27 / 10:39 صباحًا
Photo of realme تطلق هاتفين جديدين الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المغربية

realme تطلق هاتفين جديدين الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية…

2021-08-25 / 2:18 مساءً
Photo of مديرية الدراسات: احتياجات الأبناك من السيولة النقدية ترتفع الى 81 مليار درهم

مديرية الدراسات: احتياجات الأبناك من السيولة النقدية ترتفع الى…

2021-08-24 / 5:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق