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أدلوا بشواهد اختبار كورونا مزورة.. أمن ميناء الناظور يوقف 5 أشخاص

2021-08-30 / 5:52 مساءً
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء بني انصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الاثنين 30 غشت الجاري، من ضبط خمسة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ينحدرون من أسرة واحدة، وهم أب وأم وثلاثة من أبنائهما، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بالإدلاء باختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية، تمهيدا للسفر على متن رحلة بحرية متوجهة إلى أحد الموانئ الفرنسية.

وقد تمت إحالة الموقوفين على فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة مكانيا، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي.

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تعليق واحد

  1. هادشي فاش حادكين ادولة الويل
    حاربو الاجرام و لكريساج و الققوبي لي دمر الشباب و حاربو الرشوة و نهب المال العام و نتوما حاضيين غير لحبال الراشية غا مرة على لميكة و دابا شواهد مزورة
    راه نتوما الي سمحتوليهم يدخلو بلا شواهد حتا لبلاد تطلات عاد بانت ليكم الشواهد مزورة
    ودوك الاحزاب لي دايرين تجمهرات بدون احترام اجراءات التباعد واش فوق القانون ولا شنو

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