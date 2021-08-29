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تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي وتراجعه مقابل الأورو

2021-08-29 / 5:04 مساءً
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أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,15 في المائة، وتراجع بـ 0,11 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة من 19 إلى 25 غشت الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 19 غشت 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 300,9 مليار درهم، بارتفاع من أسبوع إلى آخر ب 0,5 في المائة، وبـ 2,4 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 93,2 مليار درهم، منها 39,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 29,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 23,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 2,8 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 بالمائة في المتوسط، مشيرا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 39 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 25 غشت (تاريخ الاستحقاق 26 غشت). وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بـ 0,3 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 12,1 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية ل”الموزعين” بنسبة 1,4 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,1 في المائة، و”البنوك” ب 0,3 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ”المشروبات” و”خدمات النقل” بـ 3,3 و 0,9 في المائة على التوالي. وخلصت مذكرة (بنك المغرب) إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 205,8 مليون درهم مقابل 380,8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 51,1 مليون درهم مقابل 76,1 مليون درهم.

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