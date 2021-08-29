350 مُهاجرا مغربيا يفشلون في العبور إلى مليلية

هبة بريس ـ الرباط

قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن نحو 350 مهاجرا حاولوا في ساعة مبكرة من صباح امس السبت عبور السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية لكنهم لم ينجحوا.

ونبّه حرس الحدود الإسبان نظراءهم المغاربة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى أن “مجموعة من 350 إفريقيا من جنوب الصحراء” يحاولون تسلق الحاجز قرب معبر باريو تشينو الحدودي.

وأضاف المتحدث أن الحماية المدنية أرسلت مروحية لإبعادهم و”لم ينجح أحد في العبور”.

وأوضح أن مجموعة أخرى قوامها أكثر من 300 شخص حاولت الدخول إلى مليلية، لكن لم ينجح أي منهم أيضا في العبور.

وقد تمكن أكثر من 50 من أصل 150 مهاجرا اقتحموا السياج من دخول الجيب الإسباني قبل ذلك بثلاثة أيام.

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