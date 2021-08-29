الصورة من الارشيف

350 مُهاجرا مغربيا يفشلون في العبور إلى مليلية

2021-08-29 / 9:03 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن نحو 350 مهاجرا حاولوا في ساعة مبكرة من صباح امس السبت عبور السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية لكنهم لم ينجحوا.

ونبّه حرس الحدود الإسبان نظراءهم المغاربة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى أن “مجموعة من 350 إفريقيا من جنوب الصحراء” يحاولون تسلق الحاجز قرب معبر باريو تشينو الحدودي.

وأضاف المتحدث أن الحماية المدنية أرسلت مروحية لإبعادهم و”لم ينجح أحد في العبور”.

وأوضح أن مجموعة أخرى قوامها أكثر من 300 شخص حاولت الدخول إلى مليلية، لكن لم ينجح أي منهم أيضا في العبور.

وقد تمكن أكثر من 50 من أصل 150 مهاجرا اقتحموا السياج من دخول الجيب الإسباني قبل ذلك بثلاثة أيام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خريبكة : حزب الشمعة يدخل الإنتخابات بوجوه جديدة

خريبكة : حزب الشمعة يدخل الإنتخابات بوجوه جديدة

2021-08-29 / 1:57 مساءً
Photo of وجدة .. التجمعي هوار يواصل حملته الانتخابية التشريعية وفق الاجراءات الاحترازية

وجدة .. التجمعي هوار يواصل حملته الانتخابية التشريعية وفق…

2021-08-29 / 12:57 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية تُقارن بين الجيشين المغربي والجزائري و تتحدث عن احتمالات المواجهة

صحيفة اسبانية تُقارن بين الجيشين المغربي والجزائري و تتحدث…

2021-08-29 / 12:09 مساءً
Photo of حدادا على مصرع مهاجرين .. أحزاب اليسار توقف حملتها الانتخابية

حدادا على مصرع مهاجرين .. أحزاب اليسار توقف حملتها…

2021-08-29 / 11:20 صباحًا
Photo of 4 أحزاب فقط غطت كل دوائر الانتخابات التشريعية

4 أحزاب فقط غطت كل دوائر الانتخابات التشريعية

2021-08-29 / 9:39 صباحًا
Photo of طقس الأحد : سماء صافية بكل ربوع المملكة

طقس الأحد : سماء صافية بكل ربوع المملكة

2021-08-29 / 8:45 صباحًا
Photo of نقابة :”الحكومة المنتهية ولايتها“ من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب

نقابة :”الحكومة المنتهية ولايتها“ من أسوأ الحكومات في تاريخ…

2021-08-28 / 7:28 مساءً
Photo of كندا تقرر تعليق الرحلات مع المغرب

كندا تقرر تعليق الرحلات مع المغرب

2021-08-28 / 6:25 مساءً
Photo of تسجيل 6175 إصابة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6175 إصابة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-28 / 5:09 مساءً
Photo of طقس السبت.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-28 / 9:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق