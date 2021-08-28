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طقس السبت.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-28 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطي.

و ستتمركز خلايا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، بسفوحها الجنوبية-الشرقية، الريف والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات أو زخات مطرية محلية.

و ستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكة وصافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للبلاد.

و ستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمالية الى متقلبة في باقي مناطق المملكة.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب الاقاليم الصحراوية،وما بين 14 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وستكون ما بين 18 و 26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

و ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 38 و 44 درجة بكل من الجنوب الشرقي والمناطق الشرقية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف ، منطقة طنجة وبالقرب من السواحل و ستكون ما بين 31 و 38 درجة بباقي أرجاء البلاد.

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