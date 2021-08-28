طقس السبت.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطي.
و ستتمركز خلايا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، بسفوحها الجنوبية-الشرقية، الريف والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات أو زخات مطرية محلية.
و ستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكة وصافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للبلاد.
و ستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمالية الى متقلبة في باقي مناطق المملكة.
و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب الاقاليم الصحراوية،وما بين 14 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وستكون ما بين 18 و 26 درجة بباقي المناطق الأخرى.
و ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 38 و 44 درجة بكل من الجنوب الشرقي والمناطق الشرقية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف ، منطقة طنجة وبالقرب من السواحل و ستكون ما بين 31 و 38 درجة بباقي أرجاء البلاد.