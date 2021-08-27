الملك يُعزّي الرئيس الأمريكي على إثر مقتل جنود أمريكيين قرب مطار كابل

2021-08-27 / 6:40 مساءً
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هبة بريس- الرباط

بعث صاحب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل، وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية.

ومما جاء في هذه البرقية “علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل” مخلفا عددا من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي، عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي “الالتزام الراسخ للمملكة، الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للإرهاب الدولي”.

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