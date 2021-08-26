رباب أزماني لمتابعيها: “عتقوني بكلينيك أو سبيطار عندهم بلاصة خاوية في الإنعاش”
ناشدت اليوتيبور المغربية رباب أزماني، متابعيها بمواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في إيجاد غرفة إنعاش لجدتها عقب تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
و نشرت زوجة الفنان فريد غنام تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، جاءت كالتالي :”عتقونننيييي باي كلينيك أو سبيطار عندهم شي بلاصة خاوية في الإنعاش réanimation في أي مدينة وبأي ثمن حالة جدتي خطيرة بزاف وكل ثانية محسوبة…”.
و الجدير بالذكر أن رباب سبق أن طلبت من متابعيها الذين يقطنون بمدينة الدار البيضاء مساعدتها للعثور على آلة الأكسجين قائلة :” كناشد أهل كازا لي كيعرف شي حد يجي يعملي التحاليل في الدار واللي كيكري الأوكسيجين نجيبو لدار”.
و أضافت :”عارفة عياقت عليكم بهاد المرض ديالي ولكن ما بقى ما يتخبى انا سحابلي بديت نبرى وجيت لكازا البارح في الليل رجعولي الأعراض كاملة ونزلي الأكسجين عاود ل 91 وانا في الأسبوع الثالث… “.