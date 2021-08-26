رباب أزماني لمتابعيها: “عتقوني بكلينيك أو سبيطار عندهم بلاصة خاوية في الإنعاش”

نجلاء مزيان: هبة بريس

ناشدت اليوتيبور المغربية رباب أزماني، متابعيها بمواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في إيجاد غرفة إنعاش لجدتها عقب تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

و نشرت زوجة الفنان فريد غنام تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، جاءت كالتالي :”عتقونننيييي باي كلينيك أو سبيطار عندهم شي بلاصة خاوية في الإنعاش réanimation في أي مدينة وبأي ثمن حالة جدتي خطيرة بزاف وكل ثانية محسوبة…”.

و الجدير بالذكر أن رباب سبق أن طلبت من متابعيها الذين يقطنون بمدينة الدار البيضاء مساعدتها للعثور على آلة الأكسجين قائلة :” كناشد أهل كازا لي كيعرف شي حد يجي يعملي التحاليل في الدار واللي كيكري الأوكسيجين نجيبو لدار”.

و أضافت :”عارفة عياقت عليكم بهاد المرض ديالي ولكن ما بقى ما يتخبى انا سحابلي بديت نبرى وجيت لكازا البارح في الليل رجعولي الأعراض كاملة ونزلي الأكسجين عاود ل 91 وانا في الأسبوع الثالث… “.

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