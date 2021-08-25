realme تطلق هاتفين جديدين الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المغربية

هبة بريس

أطلقت علامة realme، أسرع علامة للهواتف الذكية نموا بالعالم، هاتفين ذكيين أكثر ابتكارا بالسوق المغربية، هما: realme C21Y وrealme C25. ويتمتع هذان الهاتفان الجديدان بتصميم أنيق وأداء قوي للغاية، بالإضافة لملاءمتهما لمختلف الميزانيات، وقد تم المصادقة على هذه الخصائص المبتكرة وفق شهادة “المصداقية العالية” المرموقة والصادرة عن منظمة TÜV Rheinland.

ويأتي هاتف realme C21Y بمعالج يعد الأسرع من نوعه في مجال الألعاب الإلكترونية octa-core 12nm Unisoc T610 يعمل بسرعة 1,8 جيجاهرتز. مما يجعله الهاتف الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية ومثاليا بالنسبة لعشاق الغايمينغ.

أما فيما يخص هاتف realme C25، فقد تم الاعتراف بخصائصه وفق شهادة “المصداقة العالية” المرموقة والصادرة عن منظمة TÜV Rheinland، والتي تضع معيارا عاليا للغاية فيما يتعلق بجودة الهواتف الذكية الموجهة للاستهلاك الواسع. كما يعد أفضل هاتف ذكي اقتصادي من حيث الأداء والثمن المناسب (بثمن 1299 درهم فقط).

ويتميز هاتف realme C21Y بمجموعة من الخصائص المتطورة وتم تزويده بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، يمكنها معالجة الضبط التلقائي للصورة PDAF، حيث يتم الحصول على صور واضحة بغض النظر عن مستوى الإضاءة المحيطة. كما يتمتع هذا الهاتف الاستثنائي بخاصية Chroma Boost، تعتمد على خوارزميات قوية للغاية تقوم بتعيين وحدات البكسل ومن تم تحسين نسبة الإضاءة والألوان بالصورة لتقديم نطاق ديناميكي أوسع وتباين أفضل للألوان وانحرافا لونيا أكثر وضوحا.

ويتميز وضع السيلفي هو الآخر بالعديد من الخصائص المتعلقة بمعالجة الصورة بشكل آني، مثل نظام AI Beauty وHDR.

وتم تزويد هاتف realme C21Y بشاشة 6,5 بوصة عالية الدقة وتمثل الشاشة نسبة 89,5% من إجمالي حجم الجهاز، بالإضافة إلى بطارية ذات عمر طويل بقدرة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع وعكسي. ناهيك عن تزويده كذلك بنظام إقفال باستشعار فائق السرعة لبصمة الإصبع أو عن طريق التعرف على الوجه. كما يضم مكانا مزدوجا لبطاقات SIM ومكانا خاصا ببطاقة SD يمكنها أن تصل إلى 256 جيجابايت

وإلى جانب تسويق هاتف realme C21Y المتميز، أطلقت علامة realme، في الوقت نفسه، هاتف realme C25، الذي يتميز هو الآخر بمجموعة من الخصائص المتطورة. وهو أول هاتف من سلسلة realme C تم تزويده ببطارية سريعة بقوة 18 واط وبسعة تصل إلى 6000 مللي أمبير في الساعة، تمنح إمكانية الاتصال بشكل غير منقطع لمدة 43,17 ساعة.

وستتمكن من مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب لمدة 25 ساعة أو الاستماع إلى تطبيق Spotify لمدة 115 ساعة.

وتم تزويد هذا الهاتف المتميز بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، تتيح لك التقاط صور عالية الدقة، وهي الدقة التي تصل إلى 6000 x 8000.

فيما يجعل وضع Super Nightscape بهاتف C25 اللقطات الليلية أكثر وضوحا من حيث التفاصيل والألوان. وتأتي كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مدعومة بخصائص AI Beauty وHDR، فضلا عن وضع البورتريه الذي يساعد على التقاط صور سيلفي مذهلة للغاية.

ولقد حصل هاتف C25 على شهادة “المصداقية العالية”، التي تعد من أهم الشهادات المرموقة التي تضع معيارا عاليا للغاية فيما يتعلق بجودة الهواتف الذكية الموجهة للاستهلاك الواسع، ويتم إصدارها من قبل منظمة TÜV Rheinland. ويتميز هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6,5 بوصة عالية الدقة HD+، تمثل نسبة 89,5% من حجم الجهاز، ما يجعل منها الأكبر في فئة الهواتف الذكية والاقتصادية.

ويضم C25 مكانا مزدوجا لبطاقات SIM ومكانا خاصا ببطاقة SD يمكنها أن تصل إلى 256 جيجابايت، وتم تزويده بنظام إقفال باستشعار فائق السرعة لبصمة الإصبع أو عن طريق التعرف على الوجه.

كما يتميز بمعالج Helio G35 القوي للغاية، والذي يستخدم تكنولوجيا معالجة متقدمة، FinFet 12 نانومتر، لتقليل استهلاك طاقة المعالجة وبالتالي إطالة عمر البطارية.

ويشتمل هذا المعالج على أربعة من النواة Cortex-A37، والتي يمكن أن يصل ترددها إلى 2,0 جيجاهرتز. وتجدر الإِشارة إلى أن هاتف realme C25 هو أول هاتف ذكي من سلسلة realme C يأتي مع نظام تشغيل realme UI 2.0 (متوفر بأندرويد 11).

ويأتي هاتف realme C21Y باللونين الأزرق والأسود (Cross Blue وCross Black) بثمن 1299 درهم لدى جميع الموزعين المعتمدين لدى علامة realme.

فيما يأتي هاتف C25 باللونين الأزرق والفضي (Water Blue وWater Silver)، ويتم تسويق هاتف realme C25-4GB +64 GB بثمن 1499 درهم.

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