قطع العلاقات مع المغرب.. نشطاء جزائريون : بعد هذا القرار سيتحسن حال البلاد والعباد بالجزائر!

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.

قرار الخارجية الجزائرية ،قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط جاء معاكسا لنداء المملكة المغربية التي أطلقت عبر جلالة الملك مبادرة “اليد الممدودة” بطي صفحة الماضي واستشراف مصلحة الشعبين الشقيقين ، الا أن النظام العسكري الجزائري كان له آخر، مادفع بعدد من النشطاء “بالجارة الشرقية” الى التساؤل حول هل سيتغير هذا القرار حال البلاد والعباد بعد هذا القرار؟

وتفاعل عدد من نشطاء الفضاء الازرق بالجزائر مع خرجة لعمامرة التي أعلن فيها القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، عن طريق تدوينات وتعاليق تكشف أن غالبية الجزائريين يرفضون هذا القرار الذي يعاكس التاريخ والجغرافيا ويكرس غطرسة نظام عسكري شمولي أجهز على مقدرات الجزائريين ويلعب آخر أوراقه، حيث كتب أحد النشطاء مايلي :” بعد قرار رمطان لحمامرة قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ننتظر أن يتغير حال البلاد والعباد..”.

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