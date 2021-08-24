قطع العلاقات مع المغرب.. نشطاء جزائريون : بعد هذا القرار سيتحسن حال البلاد والعباد بالجزائر!
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء 24 غشت الجاري ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.
قرار الخارجية الجزائرية ،قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط جاء معاكسا لنداء المملكة المغربية التي أطلقت عبر جلالة الملك مبادرة “اليد الممدودة” بطي صفحة الماضي واستشراف مصلحة الشعبين الشقيقين ، الا أن النظام العسكري الجزائري كان له آخر، مادفع بعدد من النشطاء “بالجارة الشرقية” الى التساؤل حول هل سيتغير هذا القرار حال البلاد والعباد بعد هذا القرار؟
وتفاعل عدد من نشطاء الفضاء الازرق بالجزائر مع خرجة لعمامرة التي أعلن فيها القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، عن طريق تدوينات وتعاليق تكشف أن غالبية الجزائريين يرفضون هذا القرار الذي يعاكس التاريخ والجغرافيا ويكرس غطرسة نظام عسكري شمولي أجهز على مقدرات الجزائريين ويلعب آخر أوراقه، حيث كتب أحد النشطاء مايلي :” بعد قرار رمطان لحمامرة قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ننتظر أن يتغير حال البلاد والعباد..”.
7 تعليقات
هاد لعمامرة عبقري فالديبلوماسية .
الديبلوماسية عند عباد الله كتجمع و تقرب بين الدول ، ولكن هاد السيد كيدخل للوزارة الخارجية ما صاب مايعمل ، والوا بشهادة الجزائريين نفسهم ، قال نقطعوا العلاقات مع الجيران .
هدي هي العظمة و لا بلاش.
احتفلنا يوم 14 غشت بذكرى استرجاع اقليم وادي الذهب ويوم 24 غشت سيبقى يوم عيد للمغاربة وسنحتفل به سنة وهو يوم الفرح بقطع العلاقات مع عصابة بنو فرقش
الجــزائــر ليـست دولــة وليـس لهـا مســقبـل إذا بقــيت عـلى هــذا الحـال ، بـل ثكنــة عســكـريــة ، لا أقـل ولا أكثـــر
عـلى المغـرب ان يعيــد حسـاباتــه ليـقصـي الجـزائــر من الـمغـرب العـربـي…
لا محــالة : بسبب الفيــس* ، سيســقط نظــام ورئيــس.
* الفيس بوك
ننشغلو بشي حجات اهم .
اما لحماق معندنا منديرو بيهوم .
الله يشغلهم علينا شغلا لا نفاذ له .ومن والاهم .
خيرا فعل هذا المعتوه. فلنترك الشعب الجزائري يحمي نفسه من نظام الكبرانات الإرهابي ولنعلنها سراحة وبدون مجاملة، مادام كبرانات فرنسا في حكم الجزائر، فسنساند اي منطقة جزائرية تطالب بالاستقبال وليكن ما يكون. نحن كشعب مغربي مع استقلال القبايل والطوارق والشاوية. أما الحدود فلتبقى مغلقة مادام الكبرانات في الحكم.
فعلا سيتحسن حال هؤلاء الأوغاد المطبلين مطأطئي الرؤوس والخنوع والحب في الوقوف في طوابير أخرى من أجل العيش على الطريقة العسكرية،طوابير من أجل شكارة حليب ولتر زيت وبعض الأوراق النقدية بدون قيمة،وانتظار الماء الذي يأتي ولا يأتي لأيام والبحث عن الخبز والأكسجين وووو.نتمنى لكم التوفيق والإستمرار في العيش على الطريقة العسكرية