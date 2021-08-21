رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب

هبة بريس

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية السيد أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشددت المسؤولة الأوروبية، في مؤتمر صحفي مشترك بقاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، على أن “المغرب والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان ومن المهم الحفاظ على هذه العلاقة وترسيخها”.

وردا على سؤال يتعلق بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، أكدت السيدة فون دير لاين على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي أيضا.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد جلالته، في خطاب 20 غشت، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

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