“عيد الأعياد” …البشير عبدو يهدي الملك أغنية خاصة في ذكرى ميلاده

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي البشير عبدو، جديده الفني بعنوان “عيد الأعياد”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

“عيد الأعياد” هي عبارة من هدية من الفنان المغربي البشير عبدو لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ميلاده، و هي من كلمات كمال الخزان، ألحان و توزيع يونس الخزان.

و بدوره، قام النجم سعد لمجرد بإعادة نشر رابط الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات معلقا عليه:” أغنية جميلة و معبرة بمناسبة عيد ميلاد ملكنا الغالي سيدي محمد السادس، من أداء استاذي و أبي الفنان الكبير البشير عبدو”.

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