بعد مشاركتها تفاصيل مرضها بكورونا … رباب أزماني ترد على المستهزئين بها

نجلاء مزيان - هبة بريس

اختارت اليوتوبرز المغربية، رباب أزماني، زوجة الفنان فريد غنام، حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، للرد على كل من انتقدها جراء مشاركتها تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت رباب تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”شفت بزاف د الصفحات نشرو ستوريات ديالي د البارح شكرا لاي واحد كدعي معانا، أما بالنسبة اللي استهزأو أو لي قالو لو كان الأوكسيجين نزل ل 80 كخدني في القبر، ها هي شوفوها، الحمدلله ربي كتبلي عمر جديد”.

و يشار أن رباب أزماني سبق أن شاركت جمهورها عبر موقع انستقرام، جميع مراحل مرضها بفيروس كورونا ومعاناتها بسبب نقص الأكسجين.

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