أمن البرنوصي يوقف شخصا “حطم” سيارات بالشارع العام

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 19 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير واندفاع قويتين، بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة البرنوصي، وهو ما إستدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من ضبط النظام العام وتوقيف المشتبه فيه بعين المكان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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