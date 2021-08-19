زهير البهاوي

زهير البهاوي يحمس جمهوره لجديده الفني

2021-08-19 / 9:42 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

يستعد الفنان المغربي زهير البهاوي لطرح جديده الفني، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، في الأيام القليلة القادمة.

و نشر البهاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو من قلب الاستوديو الذي يسجل فيه جديده الغنائي مرفوقا بالتعليق التالي :”أغنية جديدة قريبا، كيف متوقعين يكون ستيل الأغنية”.

ويشار أن الفنان زهير البهاوي لعب دور البطولة مؤخرا في مسلسل “سولو دموعي”، و هي تعد أول تجربة له في مجال التمثيل.

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