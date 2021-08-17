مصطفى النيسوري يفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

2021-08-17 / 10:57 مساءً
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هبة بريس ـ خالد لعروسي

تمكن مصطفى النيسوري الذي ترشح باسم “الحمامة” بقرية “با محمد” نواحي مدينة تاونات ،اليوم الثلاثاء 17 غشت الجاري من الفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

وافرز اجتماع التصويت لانتخاب رئيس غرفة الفلاحة الذي احتضنته مقر هذه الاخيرة بمدينة مكناس فوز مصطفى النيسوري برئاسة غرفة الفلاحة بعد حصده الاغلبية الساحقة المتمثلة في 86 صوت من اصل 91 عضوا بالغرفة

و بهذه النتيجة ،يكون حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من الحصول على رئاسة غرفتين مهنيتين من أصل ثلاثة على مستوى جهة فاس مكناس، كما ضمن حضورا مهما في تركيبة مكتب غرفة الصناعة التقليدية التي فاز بها عبد المالك البوطيين عن الحركة الشعبية

يشار الى ان النيسوري كان قد التحق مؤخرا بحزب التجمع الوطني للأحرار. وقرر الترشح باسمه للغرفة بمنطقة قرية ابا امحمد بإقليم تاونات، قبل أن يحظى بتزكية الحزب لخوض انتخابات الرئاسة

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