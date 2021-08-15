مرصد الشمال : ترحيل القاصرين من سبتة المحتلة منافي للمواثيق الدولية

هبة بريس- الرباط

انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 15 غشت ، قيام السلطات الاسبانية بترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة الى المغرب.

وقال المرصد في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”

أن “السلطات الإسبانية، وباتفاق مع السلطات المغربية أعادت أمس السبت دفعة ثانية من القاصرين غير المصحوبين تتكون من 15 قاصرا، من أصل 800 تم الاتفاق على إعادتهم من سبتة” لافتا ان القاصرين “يتم وضعهم بمركز الرعاية الاجتماعية بمدينة مارتيل التابعة لمحافظة الفنيدق شمالي المغرب”.

واعتبر المرصد ان الخطوة “تتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما عدم احترامها لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره مبدأ وقاعدة في أي إجراء أو سلوك”.

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