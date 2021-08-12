نجوم مغاربة ينعون ضحايا حرائق الجزائر

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب مجموعة من المشاهير المغاربة عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، (أعرب) عن تضامنهم مع أشقائهم في الجزائر، عقب الحرائق التي شهدتها الدولة الجارة و التي راح ضحيتها مجموعة من الضحايا.

و في سياق متصل كتب لمجرد في أحدث ستوري له، عبر موقع انستغرام:“اللهم ارحم الشهداء وصبر الأهالي واشف يارب المصابين”، مضيفا ”لا حول ولا قوة إلا بالله”.

و بدوره نشر الفنان زهير البهاوي تدوينة جاءت كالتالي:” اللهم احفظ و ارحم اهلنا و اخوتنا في الجزائر ربي معكم و احنا معكم”.

و كذلك بطل سلمات ابو البنات، حرص على تثمين المبادرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلا :”قلوبنا معكم و كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نحن إخوة، اللهم احفظ الجزائر و شعبها و جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

و الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية، أعلنت يومه الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصا (28 عسكريا و37 مدنيا)، فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفيات.

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