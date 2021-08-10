سليمان الريسوني

سليمان الريسوني يُوقف إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى

2021-08-10 / 7:39 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أوقف الصحافي سليمان الريسوني، الذي أُدين بالسجن خمس سنوات في قضية “اعتداء جنسي”، إضراباً عن الطعام نفذه لمدة 122 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله، وذلك بعد نقله إلى المستشفى، وفق ما أفاد محاميه، الاثنين.

وقال المحامي محمد مسعودي إنّ الريسوني أوقف السبت إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى، و”استجابةً لنداء عائلته ودفاعه ومئات الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية”.

ونُقل عنه قوله: “أكد لي طبيب السجن أن وضعي خطير، وليس أمامك وأمامنا إلا وقف الإضراب عن الطعام أو الموت”.

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