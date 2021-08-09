الموت يفجع شروق الشلواطي

2021-08-09 / 5:58 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية شروق الشلواطي على نعي خالها، الذي وافته المنية أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت الشلواطي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاءت كالتالي :”خالي حبيبي في ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يشار أن شروق الشلواطي قامت مؤخرا بالإشراف على الكاستينغ الخاص ببرنامج الأطفال ” L’école des fans”، الذي تكلف بتنشيطه الفنان الكوميدي “إيكو”، والذي تم بثه على القناة الثانية.

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