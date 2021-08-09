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ظرف بريدي من فرنسا يحمل رصاصات موجهة للبابا فرانسيس

2021-08-09 / 3:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الإثنين، عن أنه تم العثور على ظرف بريدي يحمل رصاصات موجهة إلى البابا فرانسيس، مرفقة بملاحظة إلى المعاملات المالية للفاتيكان.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن “الظرف البريدي تم إرساله من فرنسا إلى المكتب البريدي في ميلانو، وتجري التحقيقات في الأمر من قبل الوحدة المختصة التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، وفقا لما نقلته صحيفة “إيلماسيجيرو” الإيطالية.

ووفقا للمعلومات فإنه تم العثور على ثلاثة رصاصات داخل الظرف البريدي من نوع “فلوبيرت” عيار 9 ملم، وتمت الكتابة بطريقة بالكاد تقرأ موجهة إلى البابا فرانسيس.

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