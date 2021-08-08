تحالف خمسة أحزاب يحسم مناصب الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حسم التحالف السياسي المكون من خمسة أحزاب وهي التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، جميع مناصب الغرف الثلاثة لجهة درعة تافيلالت.

وحسب مصادر “هبة بريس” فإن الأحزاب الخمسة وزعت جميع المناصب والمهام داخل الغرف الثلاثة وهي الصناعة التقليدية ،الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات.

ذات المصادر ذكرت أن الأحزاب المكونة للتحالف وزعت المهام بشكل توافقي ورضائي، ولم تسجل أية نقطة خلافية أواعتراض من أي حزب.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات، أن جميع الأحزاب المشكلة للتحالف قدمت تنازلات لإنجاح هذه المحطة وملتزمة بتنفيذ مخرجاته، لأن تدبير العملية بهذه الطريق سيمكن من تخليق الممارسة السياسية، وتقوية دور المؤسسات الحزبية وبناء تحالفات قوية قادرة على تحقيق التنمية بالجهة.

وشكلت الأحزاب الخمسة المذكورة تحالفا سياسيا في اجتماع عقدته صباح أمس في مدينة تنغير ،وقالت في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه تحالف سياسي ل”تصحيح المشهد السياسي وتخليقه والعمل والتعاون المشترك، من أجل تنمية الجهة”.

وحسب ذات البلاغ فإن التحالف جاء كذلك بناء على وضع البلوكاج الذي عاشه مجلس جهة درعة تافيلالت في الولاية السابقة، وسيضمن تدبير جميع الاستحقاقات المقبلة خاصة تشكيل مجالس الغرف المهنية والاستحقاقات الجماعية المقبلة.

هذا وقد تم إقصاء كل من حزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية من هذا التحالف، الذي ينتظر منه رسم المشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت في المستقبل.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج نتائج الغرف المهنية بالجهة بحصوله على 37 مقعد من أصل 116، متوبعا بحزب الحركة الشعبية ب 18 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ14 مقعدا، ثم حزب الإستقلال بـ13 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ11 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ09 مقاعد، تم حزبي الاتحاد الدستوري والاخضر المغربي بمقعد واحد لكل منهما، وحصل المرشحون المستقلون (لا منتمون) على 12 مقعدا.

هذا ولم يحصل حزب العدالة والتنمية على أي مقعد من المقاعد.

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