اتفاق بين ثلاثة أحزاب لتوزيع رئاسات الغرف بجهة الشمال

2021-08-08 / 6:07 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

توصلت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال، لاتفاق يقضي بتوزيع رئاسات الغرف المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبحسب بلاغ مشترك توصلنا بنسخة منه فقد أسفر اجتماع بين الأحزاب الثلاثة بمدينة تطوان، اليوم الأحد ، على التوافق بترأس حزب الاستقلال غرفة الصناعة والتجارة والخدمات،فيما سيرأس حزب التجمع الوطني للأحرار غرفة الفلاحة، وسيرأس حزب الأصالة والمعاصرة غرفة الصناعة التقليدية.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق صونا لقواعد التنافس الشريف بين الأحزاب وحفاظا على استقرار الغرف المهنية وتقوية أدوارها بحسب ماجاء في البلاغ المشترك.

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