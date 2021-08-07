إيطاليا تسمح باستقبال أكثر من 800 مهاجر أنقذوا في البحر المتوسط

هبة بريس- وكالات

أنزلت سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية أكثر من 250 مهاجرا كانوا على متنها في صقلية، فيما تم إعطاء إذن لسفينة أخرى تحمل نحو 550 شخصا أيضا بإنزال الأشخاص على متنها في الجزيرة الإيطالية.

وكانت السفينتان قد وجهتا نداءات عاجلة من أجل تأمين ميناء لهما بعد قضاء أيام في مياه البحر المتوسط، محذرتين من تدهور صحة المهاجرين وبينهم أطفال. وكتبت المنظمة الألمانية “سي ووتش انترناشونال” على تويتر “وصلت السفينة سي ووتش3 إلى ميناء تراباني هذا الصباح. يسرنا أن نجد أخيرا ميناءً آمنا”، مشيرة الى إنزال المهاجرين ال257 في الميناء.

والخميس حذرت السفينة من وضع “حرج” على متنها بسبب النقص في العديد من الأدوية وظهور أعراض الجفاف على العديد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وبعضهم أمضى الأسبوع الأخير في البحر.

في غضون ذلك، أعلن طاقم سفينة إنقاذ أخرى هي “أوشن فايكينغ” لوكالة فرانس برس تلقيه إذنا بإنزال 549 مهاجرا في ميناء بوتزالو في صقلية الأحد. وسبق أن حذرت السفينة أيضا من نفاد الأدوية ومعاناة بعض ركابها من الجفاف والالتهابات الجلدية.

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