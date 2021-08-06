التجارة الإلكترونية : 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار درهم خلال 6 أشهر

هبة بريس

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال النصف الأول من سنة 2021، ما مجموعه 9,4 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 3,8 مليار درهم.

وأبرز المركز، في تقرير حديث له حول النشاط النقدي برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أن نشاط المواقع التجارية المنخرطة فيه سجل ارتفاعا بـ 55,5% من حيث العدد، و31,8% من حيث القيمة المالية الإجمالية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 ، مضيفا أن نشاط الدفع الالكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع بـ 57,1% إلى 9,1 مليون معاملة، وبـ 34,4% على مستوى القيمة المالية الإجمالية إلى 3,6 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن نشاط الأداء الالكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بـ 18,6% في عدد العمليات، مسجلا 308 ألف معاملة في النصف الأول من سنة 2021 ، مشيرا إلى هيمنة البطاقات المغربية على المعاملات المالية الالكترونية بـ 96,7% من حيث العدد، و95,6% من حيث القيمة.

وسجلت المحلات التجارية والتجارة الالكترونية المنخرطة في مركز النقديات 50,4 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 20,4 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها 34,3% في العدد، و6,6% في القيمة.

وتوزعت عمليات الأداء الالكتروني بالبطاقات المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على الموزعين الكبار (26%)، والألبسة (11,4%)، والمحطات (7,1%)، والأثاث والأجهزة المنزلية (5,8%)، والمطاعم (5,4%)، والصحة (5,4%)، وتعبئات المحافظ الالكترونية (5%)، وقطاعات أخرى (33,9%).

وأشار المركز إلى الاعتماد المتزايد للأداء بدون تماس، حيث انتقل معدل المعاملات بدون تماس من 7,6% من حيث العدد، ومن 2,9% من حيث القيمة خلال النصف الأول من 2020 إلى 28,9% من حيث العدد و13,4% من حيث القيمة خلال الفترة نفسها من 2021.

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