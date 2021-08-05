بسبب مقطع فيديو… بدر سلطان يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

2021-08-05 / 4:57 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثار مقطع فيديو الذي قام بنشره مساء أمس الأربعاء الفنان الشاب بدر سلطان عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يظهر في الفيديو كل من بدر سلطان و صديقته بفستان الزفاف يرقصان على أغنية رومنسية لإليسا، الأمر الذي جعل البعض من متابعيه يعتبر أنه إعلان واضح لدخوله القفص الذهبي.

فيما اعتبر البعض الآخر أنه مجرد تسويق لأغنيته الجديدة التي سوف ترى النور قريبا، و أن مقطع الفيديو مأخود من الفيديو كليب الذي تم تصوير بعض من مشاهده بمدينة تطوان في ماي المنصرم.

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