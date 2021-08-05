جمال بنشقرون كريمي

الPPS يحرم جمال بنشقرون من التزكية.. والأخير: “الأحزاب باتت تبحث عن “منطق الشكارة”

2021-08-05 / 3:57 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية اتخذت قرارا بعدم تزكية البرلماني جمال بنشقرون كريمي عن لائحة الشباب، لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في الوقت الذي تمت فيه تزكية محمد عواد وكيلا للائحة الحزب في الدائرة التشريعية بمدينة سلا.

وفي اتصال هاتفي بهبة بريس، أكد البرلماني عن حزب الكتاب جمال بنشقرون، على أنه تفاجأ بهذا القرار الرامي إلى حرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية بمدينة سلا على الرغم من تقديم طلبه الذي قوبل بالرفض لاعتبارات رفض الكشف عنها صراحة، ماعدا بوحه بكون أن بعض الأحزاب باتت تبحث عن منطق الشكارة في خوض غمار الاستحقاقات.

وأضاف بنشقرون في اتصال هاتفي، أنه وأمام هذا الطرح تقدم بطلب ثان لترشيحه لقيادة الحزب على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وهو القرار الذي لم يحسم فيه من قبل القيادة لحد الآن.

ويذكر، أن حمى منح التزكيات باتت تطرح بحدة مع كل استحقاق انتخابي، منها ما يغلب عليه طابع ” مول الشكارة”، ومنها ما بات يغلب عليه طابع ” الكولسة” والمحسوبية، على أساس أن أصدقاء الأمس وأخلاءه داخل نفس الحزب، هم أعداء اليوم وخصومه عندما يتعلق الأمر بمنح التزكيات، لكن في المقابل تبقى الأحزاب السياسية مسؤولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام المواطنين حول المعايير المتبعة في اختيار النخب القادرة على رسم معالم الإصلاح بعيدا عن منطق المصالح الضيقة وأسلوب “مول الشكارة”، لأن الخطابات الملكية الأخيرة كانت كافية شافية، وهب لمثابة خارطة طريق تعبد الطريق للأحزاب لاختيار الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات، وهي رسالة للحاضنة الانتخابية أن تحسن الاختيار قبل فواة الأوان.

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