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الفلاحة: أداء جيد لقطاع تصدير المنتجات الفلاحية خلال 2021

2021-08-04 / 3:16 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن قطاع تصدير المنتجات الغذائية الفلاحية ومنتجات الصيد البحري سجل أداء جيدا على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي اتسم على وجه الخصوص بآثار جائحة كوفيد-19.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن صادرات الفواكه والخضروات الطازجة بلغت، خلال الفترة ما بين 01 شتنبر 2020 و27 يوليوز 2021، حوالي مليوني طن مقابل 1,88 مليون طن خلال الموسم السابق بنفس التاريخ، مسجلة بذلك نموا بنسبة 5 في المائة.

وأضاف البلاغ أنه بفضل الوضع التجاري الملائم بأسواق التصدير، بلغ حجم صادرات الحوامض أكثر من 537 ألف طن، بزيادة 3 في المائة (زائد 22 في المائة للكليمنتين) مقارنة بالموسم السابق.

وعلى نفس المنوال، بلغ حجم صادرات الخضروات 1.44 مليون طن، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالموسم السابق. كما شهدت بعض المنتجات نموا ملحوظا مثل الفلفل والفلفل الأحمر (زائد 20 في المائة)، والفواكه الحمراء (زائد 29 في المائة للتوت الأزرق، وزائد 13 في المائة للتوت، وزائد 8 في المائة للفراولة)، وفقا للمصدر ذاته.

وباستثناء السكر والمستحضرات، بلغت صادرات المنتجات الفلاحية المصنعة 323 ألف طن ما بين 1 يناير و27 يوليوز 2021، بزيادة 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال 2020.

وبالنسبة لمنتجات الصيد البحري، يضيف البلاغ، فقد سجل حجم صادراتها انخفاضا بنسبة 9 في المائة، وزيادة بنسبة 15 في المائة من حيث القيمة، خلال الفترة ما بين 1 يناير و27 يوليوز 2021، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.

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