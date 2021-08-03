الصورة تعبيرية

سطات.. اكتظاظ بمركز تسجيل السيارات ينذر بالكارثة

2021-08-03 / 5:01 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

عاينت هبة بريس عن قرب اكتظاظا وازدحاما كبيرين غير مسبوقين أمام الباب الرئيسي لمركز تسجيل السيارات بمدينة سطات، هذا في الوقت الذي أوصت فيه الحكومة والقطاعات المتدخلة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الموصى بها لاسيما بعد ارتفاع منحى انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وكشفت مصادر الجريدة أن حالة من التذمر تسود بين صفوف مرتفقي هذا المركز، خاصة منهم من قطع كيلومترات عدة قبل أن يجد نفسه أمام طابور مزدحم تنتفي فيه صفة الالتزام بالتدابير، فيما لوحظ غياب ارتداء الكمامات من قبل العديد.

وأوضحت ذات المصادر أن مواطنين تقدموا للمركز المذكور من أجل قضاء أغراضهم وتسلم وثائقهم كل صباح باكر ووفق مواعيدهم المقررة سلفا، إلا أنهم تفاجؤوا بطول الانتظار والملل بفعل بطء الإجراءات والفوضى العارمة التي يعرفها الباب الرئيسي، حيث “الكل يلغي بلغاه”، والكل يريد ان يلج المركز المذكور بطريقته الخاصة، من شأن ذلك أن يشكل بيئة مناسبة قد تساهم في تفشي الفيروس في ظل تنوع الوافدين عليه من مدن مختلفة.

وتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين عن دور الجهات الوصية على القطاع، وكذا دور السلطات المحلية في السهر على تنظيم الحركية بهذا المرفق من خلال توفير حواجز حديدية ووضع علامات التشوير، وفرض غرامات على غير الملتزمين بقواعد التباعد وارتداء الكمامات، درءا لأي خطر من شأنه أن يوسع دائرة العدوى، علما أن المدينة سجلت أرقاما مزعجة خلال الأيام القليلة الماضية.

مواطنون آخرون التقتهم هبة بريس، رفضوا الكشف عن هوياتهم، طالبوا الوزارة الوصية على القطاع بضرورة تعيين لجان مراقبة مركزية لزيارة هذا المركز، للوقوف على سير العمليات به، والعمل على رفع جودة الخدمات به.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

العثماني: “المغاربة اجتماعيين لكن متبقاوش تسالمو راه المحبة فالقلب”

2021-08-03 / 5:52 مساءً
Photo of العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه كيجري”

العثماني: “إيلا كان الفيروس الأول كيمشي هاد المتحور راه…

2021-08-03 / 5:09 مساءً
Photo of تسجيل 8760 إصابة و64 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 8760 إصابة و64 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-03 / 4:29 مساءً
Photo of العثماني: “كاين لي يسحب ليه غير مروح وهو كيوزع الفيروس وسط التجمعات”

العثماني: “كاين لي يسحب ليه غير مروح وهو كيوزع…

2021-08-03 / 3:59 مساءً
Photo of الجمركيون غاضبون على مديرهم العام ” لخضر” بسبب الحركة الانتقالية

الجمركيون غاضبون على مديرهم العام ” لخضر” بسبب الحركة…

2021-08-03 / 3:46 مساءً
Photo of وزارة الصحة: المنحنى الوبائي قد يبلغ ذروته خلال الأيام القليلة القادمة

وزارة الصحة: المنحنى الوبائي قد يبلغ ذروته خلال الأيام…

2021-08-03 / 3:32 مساءً
Photo of بعد منع التنقل الليلي.. الحكومة تتجه لمنع صلاتي العشاء والفجر بالمساجد

بعد منع التنقل الليلي.. الحكومة تتجه لمنع صلاتي العشاء…

2021-08-03 / 3:00 مساءً
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بولاية أمن بني ملال

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بولاية أمن بني ملال

2021-08-03 / 2:40 مساءً
Photo of التخوف من إغلاق الحدود يدفع الآلاف من الجالية للعودة لبلدان الإقامة

التخوف من إغلاق الحدود يدفع الآلاف من الجالية للعودة…

2021-08-03 / 2:26 مساءً
Photo of العثماني: “لن نفرض إجبارية التلقيح و نعول على ذكاء و إرادة المواطنين”

العثماني: “لن نفرض إجبارية التلقيح و نعول على ذكاء…

2021-08-03 / 1:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق