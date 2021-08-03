الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بولاية أمن بني ملال

هبة بريس

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية على رأس ولاية أمن مدينة بني ملال، وهي التعيينات التي جاءت في سياق مواصلة الدينامية الداخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، والتي تراهن من خلالها مصالح الأمن الوطني على الاستفادة من كفاءات أمنية متمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد همت التعيينات الجديدة، والتي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي زوال أمس الاثنين، تعيين والي أمن بني ملال وذلك بعد أن كان يشغل هذا المنصب بالنيابة خلال الفترة المنصرمة، فضلا عن تعيين إطار أمني شغل سابقا منصب مدير المعهد الملكي للشرطة نائبا لوالي أمن بني ملال.

وقد تم الحرص في عملية الانتقاء لشغل هذين المنصبين الأمنيين، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن.

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