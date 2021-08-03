أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي يا وردة”

نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الحكومة المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة، انطلاقا من يومه الثلاثاء.

و من بين هؤلاء الفنانين، الكوميدي أسامة رمزي الذي اعتبر أن الحكومة تعاني من مشكل التواصل منذ بداية الجائحة، حيث قال :” الحكومة ديالنا عندها واحد المشكل من نهار بدات هاد الجائحة اللي هو التواصل ديما كايخليونا نبداو نديرو التحليل والتأليف حيث كلشي كايكون مبهم”.

و أضاف :” بغينا شي واحد يخرج يشرح ويكون كايعرف يهضر حيث شي وحدين واخا كايهضرو كايبانو غا كايهضرو حرفيا عطيونا واش عندكم شي رؤية واش كاين شي جانب إيجابي ولا أي حاجة غا شرحو لينا حيث أنا ميقن فكل بلاغ كايخرج كايكونو عشرات الأسئلة وتا واحد ما كيلقى ليهم الجواب”.

و اختتم قائلا :”الظرفية اللي كانعيشو صعيبة كلشي عيا تا واحد ما بقى قادر و الله القسم كايبقى لينا غير نقولو يا ربي ترفع علينا هاد الجائحة”.

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