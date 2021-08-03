سعد الدين العثماني

قيادية بيجيدية تنتقد لائحة التزكيات: “لماذا تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى”

2021-08-03 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

هاجمت القيادية عن العدالة والتنمية، خديجة أبلاضي، قيادة حزبها على خلفية لائحة تزكيات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المعلن عنها.

وقالت أبلاضي، في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ما فائدة كل تلك الأوقات والأيام والساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح.. لماذا تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى …!!”

وذكرت القيادية البيجيدية، أن الأمانة العامة للحزب “استعانت بتقارير مسؤولي الكتابات الجهوية والإقليمية لتزكية أشخاص أو إزاحتهم”، مؤكدة أنه “تم فرض أشخاص بعينهم رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين وفشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب”.

وتابعت بالقول “لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب لربحنا الكثير من الوقت والجهد والمداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية” وفق تعبيرها

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