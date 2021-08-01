الرئيس التونسي السابق: نداء الملك للجزائر إيجابي، وأمنيتي أن يخرج الاتحاد المغاربي من غرفة الانعاش

2021-08-01 / 8:54 مساءً
1
هبة بريس- الرباط

ثمّن الرئيس التونسي السابق ، منصف المرزوقي ، نداء الملك محمد السادس للجارة الجزائر بفتح الحدود المغلقة بين البلدين الجارين منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال المرزوقي على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن نداء الملك محمد السادس لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية أمر جد ايجابي مضيفا :” أمنيتي ككل المغاربيين أن لا يبقى صيحة في واد ليخرج الاتحاد المغاربي من غرفة الانعاش لغرفة النقاهة بانتظار عودته للمشي على قدميه .”

واعتبر الرئيس التونسي السابق أن الأمر أشد الحاحا اليوم في منطقتنا هو “عودة الصفاء بين الاخوة المتخاصمين لمواجهة أخطار مشتركة آخرها تحرّك الضباع من أوكار التخلف والاستبداد والعنجهية لتدمير منطقة كان من المفروض ألا يقتربوا أصلا من حدودها فما بالك أن يصبحوا من االاعبين الكبار فيها”

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي خدام وشكون لي كيشوش”

ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي…

2021-08-01 / 10:01 مساءً
Photo of سفير المغرب بفرنسا : علاقتنا بباريس “استثنائية” ومدعوة لمواجهة التحديات

سفير المغرب بفرنسا : علاقتنا بباريس “استثنائية” ومدعوة لمواجهة…

2021-08-01 / 9:30 مساءً
Photo of إلموندو الإسبانية: الملك تجاهل إسبانيا وعين المغرب على روسيا والصين

إلموندو الإسبانية: الملك تجاهل إسبانيا وعين المغرب على روسيا…

2021-08-01 / 8:34 مساءً
Photo of باحث : رسائل الملك كفيلة بأن تعيد العلاقات المغربية الجزائرية الى وضع طالما انتظرناه

باحث : رسائل الملك كفيلة بأن تعيد العلاقات المغربية…

2021-08-01 / 8:30 مساءً
Photo of معهد : الجزائر عليها النظر بجدية إلى دعو الملك محمد السادس لإعادة فتح الحدود

معهد : الجزائر عليها النظر بجدية إلى دعو الملك…

2021-08-01 / 7:42 مساءً
Photo of بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و تمسك بالاخوة مع الشعب الجزائري

بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و…

2021-08-01 / 10:15 صباحًا
Photo of الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

2021-08-01 / 9:48 صباحًا
Photo of رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب والعقل والحكمة”

رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب…

2021-08-01 / 9:20 صباحًا
Photo of خطاب العرش.. دعوة ملكية إلى دفن الماضي بين المغرب والجزائر

خطاب العرش.. دعوة ملكية إلى دفن الماضي بين المغرب…

2021-07-31 / 11:32 مساءً
Photo of سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية

سفارة المغرب في الدومينيكان تنظم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية…

2021-07-31 / 10:47 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق