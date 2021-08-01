الرئيس التونسي السابق: نداء الملك للجزائر إيجابي، وأمنيتي أن يخرج الاتحاد المغاربي من غرفة الانعاش

هبة بريس- الرباط

ثمّن الرئيس التونسي السابق ، منصف المرزوقي ، نداء الملك محمد السادس للجارة الجزائر بفتح الحدود المغلقة بين البلدين الجارين منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال المرزوقي على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن نداء الملك محمد السادس لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية أمر جد ايجابي مضيفا :” أمنيتي ككل المغاربيين أن لا يبقى صيحة في واد ليخرج الاتحاد المغاربي من غرفة الانعاش لغرفة النقاهة بانتظار عودته للمشي على قدميه .”

واعتبر الرئيس التونسي السابق أن الأمر أشد الحاحا اليوم في منطقتنا هو “عودة الصفاء بين الاخوة المتخاصمين لمواجهة أخطار مشتركة آخرها تحرّك الضباع من أوكار التخلف والاستبداد والعنجهية لتدمير منطقة كان من المفروض ألا يقتربوا أصلا من حدودها فما بالك أن يصبحوا من االاعبين الكبار فيها”

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