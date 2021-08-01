حماس تجدد انتخاب اسماعيل هنية رئيسا لمكتبها

2021-08-01 / 8:01 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قال مسؤولون فلسطينيون لرويترز يوم الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة، ليعزز بذلك سيطرته على الحركة التي تحكم قطاع غزة وخاضت العديد من الحروب مع إسرائيل.

ويتولى هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس منذ عام 2017. ويدير الأنشطة السياسية للحركة في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من خارج غزة إلى حد كبير، وقسم وقته بين تركيا وقطر خلال العامين الماضيين.

وتولى هنية إدارة الحركة خلال عدة مواجهات مسلحة مع إسرائيل بما في ذلك حرب استمرت 11 يوما في مايو أيار الماضي وخلفت أكثر من 250 قتيلا في غزة و13 قتيلا في إسرائيل. وتوسطت مصر في هدنة لا تزال صامدة بشكل كبير.

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