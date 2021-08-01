وفاة عمدة مراكش السابق عمر الجزولي

هبة بريس ـ الرباط

توفي امس السبت 31 يوليوز الجاري، عمدة مراكش السابق عمر الجزولي، بإحدى المصحات الخاصة بحي تاركّة بتراب مقاطعة المنارة،

وكان العمدة السابق أدخل إلى غرفة الإنعاش بالمصحة المذكورة قبل نحو أسبوعين، بفعل تردي وضعه الصحي حيث ظل تحت الرعاية الطبية إلى أن أسلم الروح لخالقها بعد صراع مع كورونا .

للإشارة فعمر الجزولي يعد من الوجوه السياسية بمراكش، بدأ مشواره السياسي مع الحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يصبح قياديا بحزب الإتحاد الدستوري حيث شغل مهمة المنسق الجهوي لحزب الحصان منذ ثمانينات القرن المنصرم، وكان عضوا سابقا بالمكتب السياسي.

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