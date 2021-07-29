صناعة السيارات
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قطاع السيارات بالمغرب: الصادرات تتجاوز 42 مليار درهم

2021-07-29 / 5:41 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت قيمتها 33 ر42 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021 ، أي بتسجيل أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية .

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية لشهر يونيو 2021، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة 1ر47 % وقطاع الكابلات ب36 % .

وأضاف أن الصادرات من النسيج والألبسة زادت بنسبة 1ر35 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2021 ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع مبيعات الألبسة ، مشيرا إلى أن هذا التطور يرجع إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 1 ر43 بالمائة.

كما أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت إلى 049 ر31 مليار درهم بنسبة 8 ر23 بالمائة حتى متم شهر يونيو الماضي ، مقابل 081 ر25 مليار درهم حتى متم شهر يونيو 2020 .

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري ( زائد 6ر50 بالمائة) ، والأسمدة الطبيعية والكيماوية ( زائد 4 ر21 بالمائة).

من ناحية أخرى ، سجلت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية ، والإلكترونيك والكهرباء ، ارتفاعا بنسب 5ر6 بالمائة ، و4ر36 بالمائة، على التوالي .

وسجلت صادرات قطاع صناعة الطيران تراجعا بنسبة 8ر2 بالمائة لتستقر عند 68ر6 مليار درهم حتى متم يونيو 2021 م مقابل 88ر6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020 .

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