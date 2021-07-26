جوي هود

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور المغرب

2021-07-26 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور المغرب والكويت في الفترة من 26 إلى 29 يوليوز.

وأشار بيان الخارجية إلى أن المسؤول الأمريكي “سيزور المغرب حيث سيلتقي بمسؤولين في الحكومة المغربية وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني. كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية بالرباط”.

بعدها، سيقوم هود بزيارة الكويت، “حيث سينضم إلى وزير الخارجية في رحلته إلى المنطقة”، وفقا للبيان.

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