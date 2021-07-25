وجدة.. إحداث وحدة صناعية لأسلاك السيارات ب 3500 منصب شغل

هبة بريس _ وجدة

تباحث عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، مع ممثلي شركة “ديلفي”، لصناعة أسلاك السيارات “الكابلاج”، لوضع آخر الترتيبات المتعلقة بتشييد وحدة صناعية بالقطب الصناعي “تكنوبول” بوجدة، تروم توفير حوالي 3500 منصب شغل، وتساهم في امتصاص شبح البطالة بالجهة.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في اللقاء المنعقد بمقر ولاية الجهة مع ممثلي الشركة إن مجلس الجهة يحرص على تشجيع الاستثمارات بغرض خلق فرص الشغل، وتعزيز التموقع الاقتصادي للجهة كقطب لوجستيكي مؤهل لاحتضان المشاريع التنموية الكبرى، عبر تقديم مجموعة من التحفيزات.

وأضاف رئيس مجلس جهة الشرق، أن هذا المشروع يأتي في سياق الدينامية الاستثمارية التي تعرفها الجهة، لاعتبارها أحد أهم الأقطاب الاستثمارية الكبرى بالمملكة، في حين أوضح أن المشروع سيساهم في توفير حوالي 3500 منصب شغل قار، وهو ما سيساهم في التقليص من نسبة البطالة في صفوف الشباب بالجهة.

وأشاد عبد النبي بعوي، بالمجهودات التي بذلها كل من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومكتب مجلس جهة الشرق، لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

ومن جهته، قام ممثلو الشركة بزيارة إلى إحدى الشركات بالقطب الصناعي بتكنوبول وجدة، ومعاينة الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته الأرضية حوالي 6 هكتار، من أجل تنزيل هذا المشروع الهام، في انتظار وضع حجر الأساس له.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، ودعم اقتناء العقار، ومنح التشغيل، شريطة احترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب.

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