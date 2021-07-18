الصزذورة تعبيرية

توقعات أحوال الطقس بالمغرب ليوم الأحد

2021-07-18 / 8:40 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي، وجنوب المملكة وداخل سوس والسهول غرب الاطلس، فيما سيكون حار نسبيا بداخل المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق السواحل المحيطية وبالواجهة المتوسطية مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة.

كما ستتكون سحب ركامية بمرتفعات الاطلس والجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى أحيانا غائمة بالجنوب، وصافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق، مع هبوب بعض الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية شمالية بالوسط وجنوب المملكة، ومعتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية وضعيفة الى معتدلة شمالية الى متقلبة في باقي المناطق الأخرى.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 الى 30 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، وداخل منطقة سوس، والسهول غرب الاطلس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 الى 24 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 41 و 48 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل شياظمة، وسوس، وتادلة، وتانسيفت وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 41 درجة بباقي السهول الداخلية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، والمنطقة الشرقية و السفوح الجنوبية الشرقية، و ما بين 29 الى 36 درجة بالريف والسهول المحيطية، و ما بين 26 الى 32 درجة بمرتفعات الاطلس و السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، و هادئا الى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، و ما بين كاب سبارتيل و آسفي، و سيصبح قليل الهيجان الى هائج في المساء، كما سيكون قليل الهيجان الى هائج ما عدا ما بين كاب سيم وطانطان حيث سيصبح هائجا الى قوي الهيجان في المساء.

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