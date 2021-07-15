الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ

هبة بريس- مكتب طنجة

أصدر المجلس الجماعي للحسيمة ، قرارا يقضي بمنع احتلال الملك العام في الشواطئ لاستغلالها في عملية كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات.

وأوضح بلاغ للمجلس الجماعي للحسيمة ، بأنه يُمنع منعا كليا احتلال الملك العمومي في شواطئ جماعة الحسيمة بالمظلات والكراسي والطاولات لأغراض تجاري، كما يُمنع أيضا حجز مساحات في الشاطئ لنفس الأغراض.

ويأتي قرار المجلس الجماعي للحسيمة ، عقب تنامي ظاهرة احتلال الملك العام بشواطئ المنطقة بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد توافد واقبال كبير للمصطافين.

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