الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ
هبة بريس- مكتب طنجة
أصدر المجلس الجماعي للحسيمة ، قرارا يقضي بمنع احتلال الملك العام في الشواطئ لاستغلالها في عملية كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات.
وأوضح بلاغ للمجلس الجماعي للحسيمة ، بأنه يُمنع منعا كليا احتلال الملك العمومي في شواطئ جماعة الحسيمة بالمظلات والكراسي والطاولات لأغراض تجاري، كما يُمنع أيضا حجز مساحات في الشاطئ لنفس الأغراض.
ويأتي قرار المجلس الجماعي للحسيمة ، عقب تنامي ظاهرة احتلال الملك العام بشواطئ المنطقة بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد توافد واقبال كبير للمصطافين.
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